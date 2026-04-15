Bper-Popolare di Sondrio accordo sull’integrazione | Più tutele e attenzione a lavoratori e famiglie

Il 15 aprile, le organizzazioni sindacali del gruppo hanno firmato un accordo con l’obiettivo di gestire l’integrazione tra la Banca Popolare di Sondrio e BPER Banca, prevista per il 20 aprile. L’intesa prevede misure specifiche per tutelare i lavoratori e le famiglie coinvolte nel processo di fusione. La firma si è svolta in un contesto in cui si cercano di garantire attenzione e protezione durante questa fase di cambiamento.

Un accordo per accompagnare l’integrazione della Banca Popolare di Sondrio in BPER Banca, prevista per il 20 aprile, è stato siglato il 15 aprile da First Cisl insieme alle altre organizzazioni sindacali del gruppo. L’intesa punta a garantire tutele, continuità e condizioni omogenee ai lavoratori.🔗 Leggi su Sondriotoday.it Notizie correlate Bper-Sondrio, accordo raggiunto: aumenti e novità nel contratto dei lavoratoriSi è conclusa la complessa trattativa con i sindacati per l’incorporazione della Banca Popolare di Sondrio in BPER. Guasticce | Magna Closures, accordo in Regione sulla cassa integrazione: "Tutele certe per 482 lavoratori"Come sottolineato dalle parti non si tratta di un traguardo definitivo, ma un'intesa in linea con gli impegni assunti al Mimit nel gennaio scorso... Altri aggiornamenti Temi più discussi: Pop Sondrio, accordo con i sindacati sulla fusione in Bper; Banca Popolare di Sondrio passa a Bper dal 20 aprile, nuovo Iban per i clienti; POPOLARE DI SONDRIO ENTRA IN BPER, RAGGIUNTO L’ACCORDO SINDACALE; Uilca sul Gruppo Bper: ok all’integrazione con Banca Popolare di Sondrio. Bper-Sondrio, accordo raggiunto: aumenti e novità nel contratto dei lavoratoriPrevidenza complementare e aumenti dei ticket per i lavoratori BPER e Sondrio. Un piano di tutela per il personale. Ecco tutti i dettagli ... quifinanza.it Fusione Bper-Popolare di Sondrio: firmato l’accordo sindacale per armonizzare trattamenti e tuteleIl passaggio della Banca Popolare di Sondrio dentro Bper Banca, previsto per il 20 aprile, si prepara a entrare nella sua fase operativa con un accordo sindacale che mette al centro l’armonizzazione d ... intornotirano.it #Uilca sul Gruppo #Bper: ok all’integrazione con Banca Popolare di Sondrio Il segretario nazionale Uilca Giuseppe Bilanzuoli: l'accordo dimostra come le buone relazioni industriali generino risultati concreti per lavoratrici e lavoratori uilca.it/uilca-sul-grup… x.com Gruppo BPER e Banca Popolare di Sondrio: accordo sindacale tutela lavoratori e rafforza welfare aziendale #tsn #newsondrio #ultimenews #valtellina #valchiavenna #tv #canale85 - facebook.com facebook