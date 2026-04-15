Furto nella pasticceria di via San Lorenzo | Siamo in un centro storico degradato e malfamato

Nella notte tra il 14 e il 15 aprile, un uomo ha forzato l’ingresso della pasticceria-caffetteria “La dolce vita” in via San Lorenzo, nel centro storico di Viterbo. Dopo aver varcato la soglia, si è diretto verso la cassa, presumibilmente per sottrarre denaro. La zona intorno alla pasticceria è nota per essere un'area del centro storico che presenta problemi di degrado e sicurezza.

Furto alla pasticceria-caffetteria “La dolce vita” nel centro storico di Viterbo. Nella notte tra il 14 e il 15 aprile un uomo ha forzato l'ingresso dell'attività in via San Lorenzo, per poi fiondarsi sulla cassa. A denunciare l'accaduto è la titolare Valentina Uselli, che ha pubblicato anche una.🔗 Leggi su Viterbotoday.it Notizie correlate Doppio furto in centro nella notte. Derubati due negozi di pasticceriaDue ’spaccate’ fotocopia, a poca distanza l’una dall’altra, con tutta probabilità compiute dalla stessa mano tra le 3 e le 4 del mattino. Opera d’arte rubata nella cattedrale di Lamezia Terme, indagini in corso sul furto avvenuto nel cuore del centro storicoUn’opera d’arte di grande valore storico e religioso è stata sottratta nella mattinata di ieri nella Cattedrale di Lamezia Terme, nel cuore del... Altri aggiornamenti Argomenti più discussi: Viterbo - Furto in Via San Lorenzo: ladro entra in una pasticceria ma viene ripreso dalle telecamere a volto scoperto; Viale Regione, furto con spaccata da Prezzemolo & Vitale: ladro si ferisce ma porta via 600 euro; Auto depredate al Vomero, Borrelli: Per i delinquenti questo quartiere è terra di nessuno; Pozzetti manomessi, cavi tranciati e rubati: resta al buio una vasta area vicino all'ospedale Cervello. Viterbo – Furto in Via San Lorenzo: ladro entra in una pasticceria ma viene ripreso dalle telecamere a volto scopertoVITERBO - Nuovo episodio di degrado nel centro storico di Viterbo, dove nella notte è stata presa di mira la pasticceria La Dolce Vita della centralissima Via ... etrurianews.it Furto nella notte in via San Lorenzo, ladro scassina la porta di una pasticceria La denuncia sui social: "Sappiamo chi sei" https://www.tusciaweb.eu/2026/04/furto-nella-notte-via-san-lorenzo-ladro-scassina-la-porta-pasticceria/#gsc.tab=0 - facebook.com facebook Conto alla rovescia per il ritorno del cinema Palazzo a San Lorenzo roma.repubblica.it/cronaca/2026/0… x.com