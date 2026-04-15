Furto nella pasticceria di via San Lorenzo | Siamo in un centro storico degradato e malfamato

Da viterbotoday.it 15 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella notte tra il 14 e il 15 aprile, un uomo ha forzato l’ingresso della pasticceria-caffetteria “La dolce vita” in via San Lorenzo, nel centro storico di Viterbo. Dopo aver varcato la soglia, si è diretto verso la cassa, presumibilmente per sottrarre denaro. La zona intorno alla pasticceria è nota per essere un'area del centro storico che presenta problemi di degrado e sicurezza.

Furto alla pasticceria-caffetteria “La dolce vita” nel centro storico di Viterbo. Nella notte tra il 14 e il 15 aprile un uomo ha forzato l'ingresso dell'attività in via San Lorenzo, per poi fiondarsi sulla cassa. A denunciare l'accaduto è la titolare Valentina Uselli, che ha pubblicato anche una.🔗 Leggi su Viterbotoday.it

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