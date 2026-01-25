Doppio furto in centro nella notte Derubati due negozi di pasticceria

Nella notte, due negozi di pasticceria nel centro città sono stati vittime di furti ripetuti. Gli episodi, avvenuti tra le 3 e le 4, sembrano essere stati perpetrati dalla stessa persona. La polizia sta indagando per identificare i responsabili e valutare eventuali collegamenti tra i due episodi.

Due ’spaccate’ fotocopia, a poca distanza l’una dall’altra, con tutta probabilità compiute dalla stessa mano tra le 3 e le 4 del mattino. Ma saranno le forze dell’ordine a stabilirlo, partendo dai filmati di videosorveglianza dei due esercizi commerciali colpiti. Di certo c’è che quello di ieri mattina è stato un risveglio amaro per i commercianti del centro. Due le attività prese di mira, attive nel settore della somministrazione di prodotti da bar e alimentari, con il ’colpo’ principale a "Eromoro" di piazza del Popolo. Il ladro si sarebbe introdotto nella pasticceria dopo aver forzato la porta, danneggiandola con l’aiuto di un corpo contundente. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Doppio furto in centro nella notte. Derubati due negozi di pasticceria Leggi anche: Tenta un doppio colpo in poche ore in due negozi del centro città: fermato e denunciato Leggi anche: Furto in pieno centro, nella notte rubano decine di montature dall’Occhialaio Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia. Argomenti discussi: Doppio furto in centro nella notte. Derubati due negozi di pasticceria; Doppio furto: nei guai tre stranieri; Ancora una spaccata in centro a Sassari, colpito il Caffè Emiciclo – VIDEO; Tabaccherie nel mirino dei malviventi: doppio episodio nel Potentino. Doppio furto in centro nella notte. Derubati due negozi di pasticceriaDue ’spaccate’ fotocopia, a poca distanza l’una dall’altra, con tutta probabilità compiute dalla stessa mano tra le 3 e le 4 del mattino. Ma saranno le forze dell’ordine a stabilirlo, partendo dai ... lanazione.it Doppio furto: nei guai tre stranieriDue furti in rapida successione, il primo con aggressione a un vigilante, e poi la fuga sull’autobus alla ... msn.com DUE MINORENNI DENUNCIATI IN STATO DI LIBERTÀ PER DOPPIO FURTO AL BAR SOLARIS DI MESAGNE Due minorenni sono stati denunciati in stato di libertà alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Lecce perché ritenuti res facebook Tentato furto in profumeria e cocaina in casa: doppia denuncia a Crotone x.com

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.