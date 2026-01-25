Doppio furto in centro nella notte Derubati due negozi di pasticceria

Nella notte, due negozi di pasticceria nel centro città sono stati vittime di furti ripetuti. Gli episodi, avvenuti tra le 3 e le 4, sembrano essere stati perpetrati dalla stessa persona. La polizia sta indagando per identificare i responsabili e valutare eventuali collegamenti tra i due episodi.

Due 'spaccate' fotocopia, a poca distanza l'una dall'altra, con tutta probabilità compiute dalla stessa mano tra le 3 e le 4 del mattino. Ma saranno le forze dell'ordine a stabilirlo, partendo dai filmati di videosorveglianza dei due esercizi commerciali colpiti. Di certo c'è che quello di ieri mattina è stato un risveglio amaro per i commercianti del centro. Due le attività prese di mira, attive nel settore della somministrazione di prodotti da bar e alimentari, con il 'colpo' principale a "Eromoro" di piazza del Popolo. Il ladro si sarebbe introdotto nella pasticceria dopo aver forzato la porta, danneggiandola con l'aiuto di un corpo contundente.

