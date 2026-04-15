Furti in via Tito Serra | telecamere riprendono il ladruncolo che apre le auto e fruga dentro

Nelle ultime settimane, diverse auto sono state forzate in via Tito Serra, con le telecamere di sorveglianza che hanno ripreso un uomo mentre apriva le vetture e rovistava all’interno. I furti sono aumentati in alcune zone della città, creando preoccupazione tra i residenti. Le autorità stanno analizzando le immagini per identificare il responsabile e cercare di contenere il fenomeno.

I furti nelle auto stanno diventando ormai una vera e propria piaga per la città, un fenomeno che cresce e che preoccupa sempre di più chi ci vive. Questa volta, ad avere la peggio sono stati i residenti di via Tito Serra, dove si è registrato l’ultimo episodio di una lunga serie.Le immagini.🔗 Leggi su Foggiatoday.it Notizie correlate Foggiani nella morsa dello ‘spaccavetri’ impunito: chi è che rompe i vetri e fruga nelle auto?I vetri di altre due auto, nella notte di martedì 24 marzo, sono stati infranti davanti all'istituto Maria Grazia Barone Non c’è pace per i... Rubano dentro un’auto davanti alle telecamere, arrestati in stazioneLa fuga all'arrivo della pattuglia ha insospettito i militari di Zoagli che hanno incrociato le immagini delle telecamere in zona e proceduto al... Una raccolta di contenuti Napoli, record di furti in negozi e appartamenti di Posillipo: «In via Tito Livio 4 raid»Puntano al bottino facile e colpiscono di sorpresa. Studiano per qualche giorno le abitudini di vita delle vittime, poi agiscono in contropiede. Sanno come forzare (o addomesticare) anche le serrature ... ilmattino.it Emergenza furti a Tito, il tema approda anche in PrefetturaIeri l'ennesimo colpo andato a segno, stamattina il vertice per affrontare la criticità. In crescita del 12% i casi anche a Potenza. Ma in generale i delitti sono diminuiti del 3,6% nel potentino e ... rainews.it