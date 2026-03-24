Foggiani nella morsa dello ‘spaccavetri’ impunito | chi è che rompe i vetri e fruga nelle auto?

I vetri di altre due auto, nella notte di martedì 24 marzo, sono stati infranti davanti all'istituto Maria Grazia Barone Non c’è pace per i proprietari di auto a Foggia. Il mese di marzo ha visto un’impennata preoccupante di atti vandalici e furti con scasso ai danni dei veicoli parcheggiati in diverse zone della città. Il modus operandi è ormai tristemente noto: cristalli in frantumi, abitacoli messi a soqquadro e un bottino quasi sempre magro, dove quasi sempre il valore della merce trafugata è di gran lunga inferiore al danno subito. Dalle segnalazioni raccolte, la mappa del rischio riguarderebbe perlopiù la zona del centro cittadino, tuttavia episodi analoghi sono stati registrati anche in aree semi-periferiche. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

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