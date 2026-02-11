Rubano dentro un’auto davanti alle telecamere arrestati in stazione

Tre uomini sono stati arrestati dai carabinieri di Zoagli dopo aver rubato in un’auto davanti alle telecamere. La pattuglia li ha notati mentre forzavano un finestrino e si sono subito avvicinati, bloccandoli sul fatto. Sono tre stranieri: un tunisino di 19 anni e due marocchini di 31 e 38 anni. Gli agenti li hanno trovati in possesso della refurtiva e li hanno portati in caserma.

La fuga all'arrivo della pattuglia ha insospettito i militari di Zoagli che hanno incrociato le immagini delle telecamere in zona e proceduto al fermo Hanno fatto insospettire una pattuglia e sono stati colti sul fatto. Tre uomini, un tunisino di 19 anni e due marocchini di 31 e 38 anni, sono stati arrestati dai carabinieri della stazione di Zoagli dopo essere stati colti in flagrante mentre forzavano un finestrino e rubavano all’interno di un’auto parcheggiata nei pressi della stazione. Durante un servizio di pattuglia, i militari hanno notato tre persone armeggiare vicino ad un'automobile parcheggiata.🔗 Leggi su Genovatoday.it Approfondimenti su Zoagli Rubano una borsa al bar della stazione: immortalati dalle telecamere Due persone sono state denunciate dai Carabinieri di Latina Scalo con l’accusa di aver rubato una borsa al bar della stazione, dopo essere state immortalate dalle telecamere. Rubano minicar davanti le scuole: arrestati tre giovanissimi Tre giovani sono stati arrestati questa mattina ad Avellino dopo aver rubato una minicar davanti a una scuola. Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati. Ultime notizie su Zoagli Argomenti discussi: Rubano la macchina con dentro un cane, ritrovata in 20 minuti dalla polizia locale; Rubano l’auto con il cane, fermate tre donne; Choc a Zapponeta: rubano l'auto del medico di guardia, cerca di impedire il furto e si barrica nell'ambulatorio - FoggiaToday; Auto ariete contro la farmacia: la banda fugge con l'incasso. Rubano la macchina con dentro un cane, ritrovata in 20 minuti dalla polizia locale(ANSA) - CIVITANOVA MARCHE, 07 FEB - Gli rubano l'auto con dentro il cane di nome Zoe, ma la polizia locale di Civitanova Marche (Macerata) riesce a recuperare tutto in pochi minuti grazie al sistema ... msn.com Rubano l’auto con il cane, fermate tre donneIntervento lampo della polizia locale. Dopo l’allarme del proprietario, le fuggitive rintracciate in centro grazie alle telecamere Ocr ... msn.com Mentre carica la spesa in auto le rubano la borsa: disavventura per una donna a Lavinio Mare - facebook.com facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.