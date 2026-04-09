Un uomo di 41 anni è stato arrestato dopo aver compiuto nove furti tra febbraio e marzo in diversi esercizi commerciali e aziende situati tra Seregno, Cesano Maderno e Seveso. Gli episodi si sono verificati nel giro di due mesi, coinvolgendo vari negozi e attività della zona. Le forze dell’ordine hanno individuato e fermato il responsabile nelle ultime settimane, dopo aver raccolto elementi utili alle indagini.

Seregno (Monza), 9 aprile 2026 – Tra febbraio e marzo si è reso protagonista di ben nove furti a danno di esercizi commerciali e aziende di Seregno, Cesano Maderno e Seveso. E alla fine un 41enne residente a Ravenna e senza fissa dimora, già noto alle Forze dell'ordine, è stato arrestato negli scorsi giorni dai carabinieri del Nor di Seregno. Secondo quanto ricostruito dai militari, il 41enne sarebbe entrato nei locali forzando porte e finestre, per poi rubare contanti dal fondo cassa e altri beni di valore. Nove appunto i furti commessi, di cui uno portato a termine in concorso con un secondo soggetto ancora ignoto e sui cui si stanno concentrando le ricerche delle forze dell’ordine. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Commette nove furti in giro per la Brianza: arrestato un 41enne

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