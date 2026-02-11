Rubano profumi per 4.500 euro | due arrestati

Due uomini sono finiti in manette dopo aver rubato profumi per circa 4.500 euro in un negozio di via Imbriani. I ladri, già noti alle forze dell’ordine, avevano colpito più volte e avevano portato via merce di valore, facendo aumentare il danno al negozio. Le rapine si erano svolte in pieno giorno, lasciando il titolare senza parole. Ora gli investigatori cercano di capire se i due siano coinvolti in altri furti simili.

