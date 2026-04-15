Furgone incendiato nella notte

Nella notte, intorno alle 2:15, i vigili del fuoco di Firenze, con il supporto del distaccamento di Calenzano, sono intervenuti a Campi Bisenzio, in via del Paradiso, per spegnere un incendio che aveva coinvolto un furgone. Le operazioni di spegnimento sono durate diverse ore, ma al momento non sono state fornite ulteriori dettagli sulle cause dell’incendio o sui danni subiti dal mezzo.

I vigili del fuoco del comando di Firenze, distaccamento di Calenzano, sono intervenuti attorno alle ore 2:15 nel Comune di Campi Bisenzio in via del Paradiso per un incendio di un furgone. Sul posto una squadra, ha effettuato lo spegnimento. Non risultano persone coinvolte. Presenti anche le.🔗 Leggi su Firenzetoday.it Incendio di un furgone parcheggiato in strada a Melzo Leggi anche: Furgone rubato e incendiato in un campo Terni, rubano nella notte un furgone nella zona industriale e scappano in autostrada: mezzo recuperatoUna pattuglia della squadra volante è intervenuta nel corso della notte di lunedì 13 aprile, all’altezza di strada di Pantano. Temi più discussi: Furgone incendiato nella notte; Furgone in fiamme nella notte a Porto Mantovano: intervento dei vigili del fuoco in via Einaudi; Campi Bisenzio, furgone in fiamme nella notte; Collesalvetti, furgone rubato a fuoco nella notte in via Zannone. Incendio furgone nella notte a CalenzanoL’allarme è scattato intorno alle 02:15, quando una squadra del comando di Firenze, distaccamento di Calenzano, è intervenuta per domare le fiamme che avevano avvolto il mezzo. L’incendio è stato ... gonews.it Mercato ortofrutticolo in fiamme: furgoni distrutti nella notte a VeronaIncendio al Mercato ortofrutticolo di Verona: mezzi distrutti dalle fiamme che hanno illuminato a giorno il quadrante sud della città ... veronaoggi.it Atto intimidatorio al Cirs, incendiato nuovamente furgone - Un incendio ha distrutto il giorno di Pa - facebook.com facebook