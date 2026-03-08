furgone rubato e incendiato in un campo

Nella scorsa settimana, le forze dell’ordine hanno rinvenuto un furgone che era stato rubato e successivamente dato alle fiamme in un campo. L’intervento si è svolto in un’area fuori città, dove il veicolo è stato individuato e sequestrato. Le indagini sono in corso per identificare i responsabili di questo episodio.

Settimana intensa per le attività della polizia locale. Nei giorni scorsi è stato trovato un furgone rubato e poi dato alle fiamme. L’incoerenza è che all’interno del furgone ci fossero una serie di materiali, attrezzature e alcune anche molto costose. È stata poi rinvenuta e sequestrata un’automobile Opel senza assicurazione abbandonata da tempo e mai iscritta al Pra, il pubblico registro automobilistico. In un’altra zona periferica di Novate é stato trovato il rimorchio di un Tir rubato in provincia di Pavia, il secondo nel giro di poche settimane, ancora carico di materiale, di guanti in lattice. Nei diversi controlli effettuati è emersa poi un’azienda fantasma per un’attività di commercio all’ingrosso. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

