Durante il FuoriSalone, Materiae ha aperto ufficialmente la stagione del design a Milano, confermando la città come punto di riferimento nel settore. La manifestazione si inserisce nel quadro di eventi che si svolgono parallelamente al Salone del Mobile, attirando pubblico e professionisti da tutto il mondo. La presentazione di nuove collezioni e progetti si svolge in diversi spazi cittadini, contribuendo a rafforzare l’immagine internazionale della capitale del design.

Anche quest’anno Milano ribadisce la sua leadership nel segmento del design. E se Il Salone del Mobile.Milano negli spazi di Fiera Rho si conferma strategico con i suoi oltre 1900 espositori, la città non è da meno con i distretti del FuoriSalone che ospitano un migliaio di eventi. L’appuntamento che inaugura la design week, riunendo architetti, designer e grandi aziende è Materiae, la mostra evento di Interni che si sviluppa in cinque tappe. Ideale per chi è di passaggio in città e vuole cogliere l’essenza dell’industria della progettualità. La prima fermata non può non essere l’Università Statale a partire dalla facciata con l’installazione ideata da Alexander Maria Bellman e realizzata con Ilti Luce, Luce Massiccia alla Statale.🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - FuoriSalone, Materiae inaugura la stagione del design

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