milano open air inaugura la stagione eventi durante la design week
Sabato 25 aprile si tiene l'inaugurazione di Milano Open Air, che segna l'inizio della stagione degli eventi all'aperto in città. L'evento coincide con la settimana dedicata al design, attirando attenzione sulla scena culturale e sociale locale. La manifestazione rappresenta il primo appuntamento di un calendario di iniziative che si svolgeranno negli spazi esterni durante i prossimi mesi.
Sabato 25 aprile segna il ritorno di Milano Open Air, il primo appuntamento della stagione che apre ufficialmente il calendario degli eventi open air in città, in concomitanza con la vivace settimana della Design Week. L’evento si terrà presso il Parco Memorie Industriali, una suggestiva location.🔗 Leggi su Milanotoday.it
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