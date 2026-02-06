Olimpiadi Milano Cortina la nostra guida agli eventi e alle collezioni moda | da Casa EA7 al FilaHub e la mostra di Antonio Marras ecco cosa vedere

Milano si prepara a vivere le Olimpiadi invernali. La città si è già attrezzata per accogliere atleti, visitatori e media. Strade piene, hotel pieni e una serie di eventi moda e cultura che si susseguono senza sosta. Da Casa EA7 al FilaHub, passando per la mostra di Antonio Marras, ci sono molte occasioni per scoprire cosa offre questa primavera olimpica. La città si mostra pronta e dinamica, in attesa di vivere le giornate più intense di sempre.

Milano è pronta: il capoluogo lombardo si è a lungo preparato per accogliere al meglio atleti, atlete e pubblico in occasione delle Olimpiadi invernali Milano Cortina 2026 e ora può affrontare il fermento di questi giorni, tra strutture ricettive, piazze e strade affollate. Un fermento che è anche culturale e in cui un ruolo chiave è giocato dagli eventi diffusi per la città: momenti esclusivi o aperti al pubblico in cui vivere i temi della cultura, dell’arte, dello sport e dei giochi olimpici a tutto tondo (e non solo guardarli in televisione). Tra questi, non possono mancare eventi legati alla relazione tra moda e sport, due ambiti che vantano un rapporto secolare molto sentito in questo momento, vista anche la vicinanza temporale tra la manifestazione sportiva e le settimane della moda invernali. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

