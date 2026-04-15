Fuorisalone 2026 Iliad testa sul campo il 5G Standalone

Durante la Milano Design Week 2026, un operatore di telecomunicazioni ha condotto un test sul campo del 5G Standalone durante il Fuorisalone. L'obiettivo era verificare le modalità di gestione di accessi e accrediti all’interno dell’evento attraverso questa tecnologia di nuova generazione. L'iniziativa si inserisce nelle sperimentazioni in corso per valutare applicazioni pratiche e potenzialità del rete 5G di nuova concezione.

Alla Milano Design Week 2026 l'operatore sperimenta il 5G Standalone per gestire accessi e accrediti. La rete, indipendente dal 4G, consente tempi di risposta più rapidi e maggiore capacità, mantenendo i check-in fluidi anche con migliaia di dispositivi connessi. Il Fuorisalone diventa banco di prova per il 5G di nuova generazione. In occasione dell’edizione 2026 della Milano Design Week, Iliad sceglie di portare sul campo il 5G Standalone, la versione più avanzata della tecnologia mobile, applicandola a uno degli aspetti più critici degli eventi ad alta affluenza: la gestione degli accessi. L’operatore, presente come partner tecnico della manifestazione, mette a disposizione la propria infrastruttura per supportare le procedure di check-in e accredito in alcuni eventi selezionati del circuito.🔗 Leggi su Laverita.info © Laverita.info - Fuorisalone 2026, Iliad testa sul campo il 5G Standalone Notizie correlate 5G Standalone operativo, ma l’Europa resta in ritardoEuropa a Ritmo Lento nel 5G: Il Divario con Emirati Arabi Uniti e Corea del Sud si Allarga Mentre il 5G Standalone (SA) diventa una realtà operativa... 5G Standalone per il mondo marittimo: Ericcson e la Marina Militare Italiana iniziano i testLa Marina Militare Italiana ha completato con successo una serie di test innovativi sul 5G Standalone in ambiente marittimo, sfruttando la tecnologia... Tutti gli aggiornamenti iliad inaugura il 5G standalone al Fuorisalone 2026È il secondo operatore mobile in Italia a portare sul mercato la tecnologia 5G più evoluta in occasione del Fuorisalone 2026. key4biz.it iliad lancia il 5G Standalone in Italia: debutto ufficiale al Fuorisalone 2026In occasione del Fuorisalone 2026 di Milano, iliad annuncia il lancio della tecnologia 5G Standalone. Come partner tecnico della kermesse, l'operatore gestirà gli accessi digitali tramite una rete aut ... hwupgrade.it