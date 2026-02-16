5G Standalone per il mondo marittimo | Ericcson e la Marina Militare Italiana iniziano i test
Ericsson e la Marina Militare Italiana hanno portato avanti i primi test sul 5G Standalone in mare, perché vogliono migliorare le comunicazioni navali. Durante le prove, hanno usato la tecnologia di cifratura Leonardo NINE per garantire la sicurezza dei dati. In un'area di circa 10 miglia nautiche, le apparecchiature hanno trasmesso informazioni in tempo reale senza interruzioni.
5G Standalone per la Marina Militare: Ericsson e Leonardo Potenziano le Comunicazioni in Mare. La Marina Militare Italiana ha completato con successo una serie di test innovativi sul 5G Standalone in ambiente marittimo, sfruttando la tecnologia di cifratura Leonardo NINE. Le prove, condotte a bordo delle navi San Giorgio e Raimondo Montecuccoli il 16 febbraio 2026, dimostrano la fattibilità di comunicazioni sicure e in tempo reale, aprendo nuove prospettive per la difesa e la sicurezza nel Mediterraneo. Questa collaborazione tra la Marina, Ericsson e Leonardo segna un passo avanti cruciale verso un futuro di comunicazioni più efficienti e protette per le forze armate italiane.🔗 Leggi su Ameve.eu
