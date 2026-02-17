5G Standalone operativo ma l’Europa resta in ritardo

L’Europa ha avviato ufficialmente il 5G Standalone, ma rimane indietro rispetto a Emirati Arabi Uniti e Corea del Sud, dove le reti avanzate sono già operative in molte città. In Italia, le prime città hanno appena iniziato a testare questa tecnologia, mentre in altri paesi europei la copertura è ancora limitata. Questa differenza si riflette nella velocità di connessione e nelle opportunità di sviluppo digitale.

Europa a Ritmo Lento nel 5G: Il Divario con Emirati Arabi Uniti e Corea del Sud si Allarga. Mentre il 5G Standalone (SA) diventa una realtà operativa a livello globale, l'Europa accusa un significativo ritardo nello sfruttare appieno le potenzialità di questa tecnologia. Le velocità medie di download nel Vecchio Continente si attestano a 205 Mbps, ben inferiori agli oltre 1,2 Gbps registrati negli Emirati Arabi Uniti, evidenziando una crescente disparità nell'adozione di infrastrutture digitali avanzate e un potenziale impatto sulla competitività economica. La Rivoluzione del 5G Standalone e le Nuove Frontiere della Connettività. Il salto tecnologico del 5G "Standalone": Wind Tre accetta la sfida Il 5G Standalone rappresenta un'importante evoluzione delle reti mobili, promettendo maggiore velocità e affidabilità. 5G Standalone per il mondo marittimo: Ericcson e la Marina Militare Italiana iniziano i test Ericsson e la Marina Militare Italiana hanno portato avanti i primi test sul 5G Standalone in mare, perché vogliono migliorare le comunicazioni navali. 5G standalone operativo, ma l'Europa resta in ritardoIl 63,6% della spesa globale core è già su architetture SA: il 5G supera la fase sperimentale e diventa asset strategico nazionale. L'Europa è ancora indietro nell'adozione del 5G SA, ma finalmente qualcosa si muoveIl 5G Standalone sta finalmente crescenti in Europa, ma siamo ancora indietro rispetto ad altre regioni: vediamo qualche numero con Ookla.