Auto rubata si schianta nella notte a Uta | morto Michele Murgia ferito un 23enne Il giallo del terzo uomo

Nella notte a Uta, un’auto rubata si è schiantata causando la morte di un uomo e il ferimento di un 23enne. L’incidente ha coinvolto un veicolo fuori controllo che, dopo un impatto violentissimo, si è schiantato contro un ostacolo. La polizia sta indagando sul motivo per cui ci fosse un terzo uomo coinvolto, il cui ruolo resta ancora da chiarire. La scena si è svolta in pochi minuti, lasciando dietro di sé una scena di devastazione.

Lo schianto nella notte: l’auto fuori controllo e l’impatto devastante. Un impatto violentissimo, pochi minuti e una tragedia che si consuma nella notte in Sardegna. È morto così Michele Murgia, 22 anni, di Assemini, nell’incidente avvenuto intorno alle 22:00 del 14 aprile in via Sant’Ambrogio, a Uta, lungo la strada che collega il centro abitato alla Sp2. La Fiat Panda su cui viaggiava insieme a un amico ha improvvisamente perso il controllo, finendo fuori strada: prima contro il guardrail, poi contro un albero, infine nella vegetazione. Un urto devastante. Il giovane è stato sbalzato fuori dall’abitacolo e per lui non c’è stato nulla da fare.🔗 Leggi su Notizieaudaci.it © Notizieaudaci.it - Auto rubata si schianta nella notte a Uta: morto Michele Murgia, ferito un 23enne. Il giallo del terzo uomo Berceto, auto si schianta contro il guardrail nella notte in l'A15: un ferito in ospedaleGrave incidente stradale poco prima dell'una di notte tra domenica 1 e lunedì 2 febbraio. Leggi anche: Incidente a Chieri nella notte, auto finisce fuori strada: morto un 23enne