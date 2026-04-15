Fuori programma per gli automobilisti in via Cassirano | tre esemplari di capriolo avvistati tra asfalto e margherite

Un automobilista ha scattato delle foto lungo via Cassirano, dove sono stati avvistati tre caprioli tra l’asfalto e un prato di margherite. Nelle immagini si vedono due maschi e una femmina che attraversano la strada e curiosano nel prato vicino. La scena ha sorpreso chi si trovava in zona, portando alla luce la presenza di questi animali nel tratto di strada.

Un automobilista, colto di sorpresa, ha immortalato la scena con il proprio smartphone. Nelle foto si distinguono chiaramente tre esemplari di capriolo, due maschi e una femmina, intenti ad attraversare la carreggiata e ad esplorare il prato adiacente. L'avvistamento è avvenuto mercoledì mattina.🔗 Leggi su Forlitoday.it Notizie correlate Quel rombo bianco sull’asfalto che incuriosisce gli automobilisti. Ecco cosa significaLa segnaletica stradale europea accoglie il simbolo di un rombo bianco, simile a quello della celebre marca Renault. Che differenza c’è tra cervo, capriolo e daino: come distinguere i tre cervidi più comuniCervo, capriolo e daino sono tre cervidi molto comuni e con caratteristiche simili, ma piuttosto diversi per dimensioni, palchi, mantello, habitat e... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Un Posto al Sole, le anticipazioni di mercoledì 15 aprile: revival fuori programma per tutte le Cirillo; Il fuoriprogramma in via del Corso a Roma per il presidente della Francia Macron; Il Parlamento UE accende il confronto sul bilancio comune: chiesti 200 miliardi di euro in più; Longato: 'Elezioni comunali a Campione, un programma da condividere e fuori dagli schemi'. Fuori programma per Macron, con Rasmussen in bici a CopenaghenRoma, (askanews) – Il primo ministro danese Lars Lokke Rasmussen, appassionato di ciclismo, ha organizzato un fuori programma durante la visita del presidente francese Emmanuel Macron in Danimarca e ... affaritaliani.it COMICON OFF, il programma completo del FuoriFestival: Milo Manara e Caravaggio al Pio Monte della MisericordiaDal 10 aprile al 31 maggio torna la rassegna COMICON OFF, il fuoriFestival di COMICON, che anche quest’anno, grazie al Comune di Napoli, invade la città in tutte ... ilmattino.it Il fuori programma del biglietto sul palco di #Magyar: “Szijjarto è al ministero a bruciare carte”. #Ungheria x.com Ryanair: va a Madrid l’aereo atterrato fuori programma a Catania Questa sera dovrebbe ripartire per essere trasferito ferry flight a Madrid il B737-800 Ryanair EI-DHF, il quale ieri mattina dopo il decollo da Catania per Atene ha fatto subito ritorno all'aeroporto - facebook.com facebook