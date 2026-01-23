Che differenza c'è tra cervo capriolo e daino | come distinguere i tre cervidi più comuni

Cervo, capriolo e daino sono i tre cervidi più diffusi in Italia. Sebbene condividano alcune caratteristiche, ciascuno presenta differenze evidenti in termini di dimensioni, forma dei palchi, colore del mantello, habitat e comportamento. Conoscere queste differenze permette di riconoscere e distinguere facilmente questi mammiferi nel loro ambiente naturale. In questa guida, analizzeremo gli aspetti principali per identificare e comprendere meglio queste specie.

