Oggi i funerali di Michelangelo Ciarcia figura storica dell’economia e della politica irpina

Questa mattina a Venticano si sono svolti i funerali di Michelangelo Ciarcia, figura nota nell’economia e nella politica irpina. È morto ieri a 69 anni, colto da un malore improvviso. Ciarcia era un commercialista e gestiva il prosciuttificio di famiglia, fondato dal bisnonno. La comunità si è stretta intorno alla famiglia per l’ultimo saluto.

È morto ieri, all'età di 69 anni, Michelangelo Ciarcia, colpito da un malore improvviso. Ciarcia era noto come commercialista e come responsabile del prosciuttificio di Venticano, attività fondata dal bisnonno. La sua figura era presente da decenni nella vita economica e istituzionale della. Politica irpina in lutto, si è spento Michelangelo Ciarcia La politica irpina si sveglia con una brutta notizia. Il presidente Buonopane esprime il cordoglio della Provincia per Michelangelo Ciarcia: "Figura di riferimento per l'Irpinia" Il presidente Buonopane ha espresso il cordoglio della Provincia per la scomparsa di Michelangelo Ciarcia. Oggi a Venticano i funerali di Michelangelo Ciarcia, politica in lutto. Il cordoglio di Carlo Iannac

