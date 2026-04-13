Morto il consigliere comunale Carlo Monguzzi figura storica dell’ambientalismo milanese

È deceduto il consigliere comunale Carlo Monguzzi, una figura nota nel movimento ambientalista di Milano. La sua presenza in politica è stata caratterizzata da un impegno costante e da una lunga attività nel settore. La sua scomparsa è stata commentata da colleghi e amici, che hanno ricordato il suo ruolo di combattente nel campo ambientale e il rispetto reciproco maturato nel tempo. La notizia ha suscitato reazioni tra coloro che lo conoscevano e lo avevano incontrato nel corso degli anni.

(Adnkronos) – “Se ne è andato Carlo Monguzzi, se ne è andato un lottatore. Spesso non la vedevamo allo stesso modo, ma lo rispettavo per il suo impegno politico e il nostro affetto reciproco non è mai venuto a mancare". Così una nota il sindaco di Milano Giuseppe Sala, che annuncia la morte del consigliere. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”.🔗 Leggi su Webmagazine24.it Addio a Carlo Monguzzi, ambientalista e storico consigliere comunale di MilanoÈ morto nella notte Carlo Monguzzi, storico consigliere comunale di Milano e ambientalista. Carlo Monguzzi è morto: addio allo storico politico e ambientalista milaneseMilano, 13 aprile 2026 – Una vita vissuta nel segno dell’impegno pubblico, puntando su specifiche battaglie portate avanti in Comune con grande...