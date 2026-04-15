Il Parlamento europeo ha confermato l'immunità parlamentare a un eurodeputato di una forza politica italiana, ritenendo che la richiesta di revoca fosse motivata da un'indagine penale. La decisione si basa sulla presenza di un'eventuale persecuzione politica, secondo quanto si legge nella motivazione ufficiale. La procedura si è svolta in conformità con le norme stabilite, senza che siano stati ancora definiti eventuali procedimenti giudiziari.

"Fumus persecutionis". L'eurodeputata di Avs Ilaria Salis ha conservato l'immunità parlamentare, evitando di tornare in carcere in Ungheria dove era stata condotta in Tribunale in manette, catene alle caviglie e al guinzaglio, per la stessa motivazione che spinse la Camera dei Deputati, il 29 aprile del 1993, a respingere quattro delle sei autorizzazioni a procedere inoltrate dalla Procura di Milano nei confronti del leader del Partito Socialista Italiano Bettino Craxi per vari presunti reati, come corruzione e ricettazione. La motivazione che ha spinto l'Aula di Strasburgo a "salvare" l'eurodeputata, con un solo voto di scarto, è contenuta nella decisione del Parlamento Europeo del 7 ottobre 2025, pubblicata oggi e consultata dall'Adnkronos.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - "Fumus persecutionis": ecco perché il Parlamento Ue ha concesso l'immunità a Ilaria Salis

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