Ilaria Salis l’intoccabile | il processo sospeso e l’immunità mascherata da lotta

Il procedimento giudiziario contro Ilaria Salis in Ungheria è stato sospeso, lasciando il caso in stallo. La decisione rappresenta l’ultimo capitolo di un procedimento che si è protratto nel tempo, con un’azione che ha coinvolto vari aspetti legali e burocratici. La vicenda si inserisce in un contesto più ampio di tensioni tra le autorità e attivisti, senza che siano stati resi noti dettagli specifici sulle accuse o sulle motivazioni della sospensione.

Roma, 14 apr – Non è affatto una sorpresa. L’archiviazione — o meglio, il congelamento burocratico — del processo a carico di Ilaria Salis in Ungheria è l’atto finale di una farsa grottesca che ha visto l’Europa dei burocrati farsi scudo umano per una militante dei centri sociali. La “maestra col manganello retrattile nello zaino ” (o presunto tale, sia chiaro ai fini legali) ha vinto la sua battaglia personale, ma a perdere è quel poco che restava della credibilità istituzionale del continente. Budapest archivia il processo a Ilaria Salis. Il meccanismo è stato tanto semplice quanto spudorato: si prende un soggetto con una fedina penale non...🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Ilaria Salis l’”intoccabile”: il processo sospeso e l’immunità mascherata da lotta Leggi anche: Ilaria Salis: "Il mio processo è più che sospeso". Ma mente: come stanno le cose Ilaria Salis festeggia la fine del “regime” di Orbàn: ora si farà processare in Ungheria rinunciando all’immunità?Lei festeggia, illudendosi, forse, di potersi risparmiare il pressing della giustizia ungherese affinché si faccia processare.