L’ex parlamentare italiana ha celebrato la fine di un periodo di immunità in Ungheria, dove ora dovrà affrontare un procedimento giudiziario. Dopo aver rinunciato formalmente all’immunità, si aspetta che la giustizia ungherese possa procedere con le indagini e il processo. La decisione di lasciare alle spalle il “regime” di un ex primo ministro ha portato a questa nuova fase legale.

Lei festeggia, illudendosi, forse, di potersi risparmiare il pressing della giustizia ungherese affinché si faccia processare. Ma non sarà così. Intanto oggi Ilaria Salis, l’europarlamentare di Avs che si è fatta eleggere per garantirsi l’immunità rispetto alle accuse di aver praticato violenza “antifascista” in Ungheria, ha pubblicato un post di giubilo per commentare il cambio di leadership in Ungheria. “ Goodbye forever Mr. Orban ” (addio per sempre Mr. Orban, ndr ), ha scritto mostrando il cartello in una foto sui suoi social. L’europarlamentare di Alleanza Verdi Sinistra ha commenta la sconfitta di Orban come se avesse vinto lei o la sua parte politica: “Non una vittoria della sinistra, ma almeno una pesantissima sconfitta dell’estrema destra globale e – speriamo – la fine di un regime.🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Ilaria Salis festeggia la fine del “regime” di Orbàn: ora si farà processare in Ungheria rinunciando all’immunità?

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