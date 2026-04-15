Fumata bianca Il centrodestra candida Ghia

Il centrodestra ha scelto il suo candidato sindaco dopo una riunione durata poche ore. La coalizione formata da Lega, Fratelli d’Italia e Noi Moderati ha deciso di sostenere Riccardo Ghia, 60 anni, che attualmente ricopre il ruolo di assessore al Commercio. Ghia, che lavora come gioielliere, sarà quindi il volto della coalizione alle prossime elezioni comunali. La sua candidatura è stata ufficializzata ieri pomeriggio.

Il centrodestra ha il suo candidato sindaco. Ieri pomeriggio la coalizione che comprende Lega, Fratelli d’Italia e Noi Moderati ha sciolto le riserve: a correre per la poltrona più importante del municipio sarà Riccardo Ghia (nella foto), 60 anni, gioielliere, assessore al Commercio. Il suo nome aveva iniziato già da tempo a circolare come uomo gradito a tutti gli schieramenti. "Questa scelta – si legge nella nota diffusa dalla segreteria provinciale della Lega – si è resa necessaria per garantire alla nostra coalizione e alla cittadinanza una proposta politica solida e proiettata nel futuro, specialmente davanti alla scelta incomprensibile e scellerata di Forza Italia di abbandonare il tavolo comune per intraprendere una corsa solitaria, interrompendo di fatto l’unità del centrodestra".🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Fumata bianca. Il centrodestra candida Ghia Leggi anche: Fumata (quasi) bianca. Il centrodestra punta su Donatella Legnaioli Summit del centrodestra. Nessuna fumata bianca. Ma il sindaco leghista potrebbe tornare in campoQuello che sembrava un addio irrevocabile, consumato tra video-denunce e porte sbattute, si è trasformato in un possibile ritorno in campo nel...