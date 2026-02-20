Summit del centrodestra Nessuna fumata bianca Ma il sindaco leghista potrebbe tornare in campo

Durante il summit del centrodestra, nessuna intesa è stata raggiunta, e il sindaco leghista potrebbe decidere di candidarsi di nuovo. Il suo possibile ritorno si basa su nuove trattative interne ai partiti, dopo settimane di tensioni e accuse pubbliche. La decisione potrebbe cambiare gli equilibri politici nella città, dove le candidature sono ancora in discussione. I rappresentanti dei partiti si incontrano senza trovare un accordo, lasciando aperta la porta a nuove alleanze e strategie elettorali. La situazione rimane incerta, con il futuro del candidato ancora da definire.

Quello che sembrava un addio irrevocabile, consumato tra video-denunce e porte sbattute, si è trasformato in un possibile ritorno in campo nel volgere di poche ore. Luca Paolorossi, il 'sindaco sarto' di Filottrano che ha scosso il centrodestra ritirando la propria candidatura alla presidenza della Provincia, torna in auge tanto da poter essere proprio lui l'uomo della coalizione di centrodestra a sfidare Daniele Carnevali. La fumata bianca definitiva ancora non è arrivata al termine di un vertice regionale di ieri sera. Ma comunque sono stati ricomposti i pezzi di un puzzle apparso, fino a ieri, irrimediabilmente frantumato.