Nella serata di domenica 12 aprile, un uomo di 59 anni residente in provincia di Trento è stato arrestato a Vipiteno dopo aver aggredito la moglie e i due figli durante un litigio domestico. L'uomo aveva tentato di fuggire attraverso il Brennero, ma è stato fermato e arrestato dalle forze dell'ordine. L'episodio si è verificato nel contesto di una lite familiare che ha coinvolto più persone.

Un uomo di 59 anni, residente in provincia di Trento, è stato arrestato nella serata di domenica 12 aprile a Vipiteno dopo una violenta aggressione scatenata da un litigio domestico che ha coinvolto la moglie e i due figli. L’uomo, ora in custodia cautelare in carcere, è accusato di lesioni aggravate nei confronti dei suoi familiari. Dall’intervento della polizia a Rovereto fino alla cattura nel Brennero. La vicenda ha avuto inizio con un acceso scontro familiare che ha richiesto l’immediata attivazione di una volante della polizia di Rovereto. La gravità dell’accaduto ha spinto le forze dell’ordine a intervenire per proteggere la moglie e i due figli del cinquantunenne, vittime delle violenze subite.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Fuga fallita al Brennero: arrestato il marito che ha aggredito la famiglia

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