Torino arrestato il 22enne che ha aggredito il poliziotto a calci e martellate al corteo Askatasuna

Un giovane di 22 anni di Grosseto è stato fermato ieri a Torino per aver aggredito un poliziotto durante le proteste. L’agente, Alessandro Calista, 29 anni, è stato preso a calci e martellate mentre cercava di contenere la protesta. L’arresto è stato fatto in flagranza, poco dopo l’episodio. La violenza ha lasciato tutti scioccati, e le forze dell’ordine stanno indagando per capire meglio quanto accaduto.

Un ragazzo di 22 anni proveniente dalla provincia di Grosseto è stato arrestato in flagranza differita per la violenta aggressione subita da Alessandro Calista, l'agente di polizia 29enne del reparto mobile di Padova, durante gli scontri scoppiati ieri a Torino. L'aggressione è avvenuta nel corso del corteo organizzato in solidarietà al centro sociale sgomberato Askatasuna, quando Calista si è trovato separato dai colleghi e accerchiato da un gruppo di manifestanti incappucciati. Il ragazzo è accusato di concorso in lesioni personali a un pubblico ufficiale in servizio di ordine pubblico. Oltre al 22enne grossetano, altri due manifestanti sono stati arrestati per episodi collegati ma distinti.

