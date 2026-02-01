torino arrestato il 22enne che ha aggredito il poliziotto al corteo askatasuna

Un giovane di 22 anni, originario di Grosseto, è stato arrestato ieri a Torino dopo aver aggredito un poliziotto durante gli scontri al corteo di Askatasuna. L’arresto è stato eseguito in flagranza differita, poche ore dopo l’accaduto. La polizia ha fermato il ragazzo dopo aver raccolto alcune testimonianze e immagini che lo inchiodano. La scena si è svolta davanti agli occhi di molti presenti, mentre la tensione aumentava tra i manifestanti e le forze dell’ordine.

Un ragazzo di 22 anni proveniente dalla provincia di Grosseto è stato arrestato in flagranza differita per la violenta aggressione subita da un agente di polizia durante gli scontri scoppiati ieri a Torino. L’episodio è avvenuto nel corso del corteo organizzato in solidarietà al centro sociale sgomberato Askatasuna, quando il poliziotto si è trovato separato dai colleghi e circondato da un gruppo di manifestanti incappucciati. Oltre al giovane grossetano, altri due manifestanti sono stati arrestati per episodi collegati ma distinti, sempre nell’ambito della stessa manifestazione. Il ragazzo è accusato di concorso in lesioni personali a pubblico ufficiale in servizio di ordine pubblico, mentre proseguono le indagini per identificare eventuali altri responsabili. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

