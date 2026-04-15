Fuga di Artem Uss torna in libertà il presunto organizzatore | Dmitry Chirakadze può tornare in Russia
Dmitry Chirakadze, condannato a poco più di due anni dalla Corte d'Appello di Milano, è stato rimesso in libertà. L’uomo è accusato di aver coordinato l’evasione di Artem Uss, l’imprenditore che nel 2023 era ai domiciliari e poi è fuggito. Ora, Chirakadze può fare ritorno in Russia, secondo quanto stabilito dal tribunale. La vicenda riguarda il tentativo di fuga e le implicazioni legali che ne sono derivate.
Torna in libertà Dmitry ‘Dima’ Chirakadze, l'aristocratico russo condannato a due anni e due mesi dalla Corte d'Appello di Milano, accusato di aver coordinato l'evasione di Artem Uss, l'imprenditore che nel 2023 è evaso dai domiciliari ed è fuggito. Il Tribunale del Riesame ha accolto l'appello.🔗 Leggi su Milanotoday.it
Notizie correlate
Leggi anche: Dmitry Chirakadze, processo bis a Milano: “Non ho organizzato la fuga di Artem Uss, non ho neanche gli occhi azzurri”
Evasione di Artem Uss, sconto di pena in appello per Dmitry Chirakadze. “Andremo alla Corte Europea”Milano, 26 febbraio 2026 – Sconto di pena, in appello, per Dmitry Chirakadze, presunto regista dell'evasione di Artem Uss, imprenditore russo e...
Approfondimenti e contenuti
Si parla di: Caso Uss, torna libero e può rientrare in Russia 'coordinatore' della fuga.
Fuga di Artem Uss, torna in libertà il presunto organizzatore: Dmitry Chirakadze può tornare in RussiaIl Tribunale del Riesame ha accolto l'appello sulla custodia cautelare degli avvocati Tatiana Della Marra e Alessandro Diddi, e ha revocato la misura dei domiciliari con braccialetto elettronico ... milanotoday.it
Caso Uss, torna libero e può rientrare in Russia 'coordinatore' della fugaTorna libero e potrà, dunque, rientrare in Russia Dmitry 'Dima' Chirakadze, l'aristocratico russo che era stato condannato a 2 anni e 2 mesi - pena ridotta rispetto ai 3 anni e 2 mesi del primo grado ... ansa.it