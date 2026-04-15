Fuga di Artem Uss torna in libertà il presunto organizzatore | Dmitry Chirakadze può tornare in Russia

Dmitry Chirakadze, condannato a poco più di due anni dalla Corte d'Appello di Milano, è stato rimesso in libertà. L’uomo è accusato di aver coordinato l’evasione di Artem Uss, l’imprenditore che nel 2023 era ai domiciliari e poi è fuggito. Ora, Chirakadze può fare ritorno in Russia, secondo quanto stabilito dal tribunale. La vicenda riguarda il tentativo di fuga e le implicazioni legali che ne sono derivate.