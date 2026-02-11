Dmitry Chirakadze processo bis a Milano | Non ho organizzato la fuga di Artem Uss non ho neanche gli occhi azzurri

Dmitry Chirakadze ha ribadito di non aver organizzato la fuga di Artem Uss durante il processo bis a Milano. In aula, ha anche detto di non avere gli occhi azzurri, smentendo eventuali somiglianze che gli erano state attribuite. Le sue parole sono arrivate mentre il procedimento entra nel vivo, con la Corte che ascolta le sue dichiarazioni spontanee.

Milano, 11 febbraio 2026 – "Fermatevi, non è mai troppo tardi". Sono le parole che Dmitry "Dima" Chirakadze ha usato, nel corso di dichiarazioni spontanee, davanti alla Corte d'appello di Milano. "Penso che si giochi una partita a favore dell'accusa. Per otto mesi il pm ha voluto vedere in me un uomo biondo e con gli occhi azzurri che io non ho ". L'aristocratico russo è imputato davanti alla Corte d'appello di Milano per essere stato il "coordinatore" dell'evasione di Artem Uss, il figlio del magnate russo che nel marzo 2023 era ai domiciliari nel milanese in attesa di estradizione negli Usa.

