Evasione di Artem Uss sconto di pena in appello per Dmitry Chirakadze Andremo alla Corte Europea
Un aggiornamento riguarda il procedimento legale che vede coinvolti Dmitry Chirakadze, accusato di aver partecipato all’evasione di Artem Uss. In seguito a un'udienza di appello, è stato deciso uno sconto di pena e si annuncia la possibilità di ricorrere alla Corte Europea. La vicenda si sviluppa nel contesto di un procedimento giudiziario ancora in corso.
Milano, 26 febbraio 2026 – Sconto di pena, in appello, per Dmitry Chirakadze, presunto regista dell'evasione di Artem Uss, imprenditore russo e figlio del governatore di una regione siberiana, dagli arresti domiciliari che stava scontando a Basiglio in attesa di essere estradato negli Stati Uniti. La Corte d’Appello di Milano l’ha condannato a due anni e due mesi di reclusione revocando l'interdizione dai pubblici uffici, in parziale riforma della sentenza di primo grado che lo aveva condannato a tre anni e due mesi. A processo l’organizzatore della fuga di Artem Uss. Il pm chiede la condanna: “Pericoloso per i suoi contatti con i russi” Dmitry Chirakadze si è sempre professato innocente. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
