Fucilate contro il gatto Ombra | ammessa la costituzione di parte civile del Comune
Il 14 aprile 2026, è stato accolto l’atto di costituzione di parte civile del Comune di Ostuni nel procedimento penale riguardante un uomo accusato di aver sparato con un fucile a un gatto chiamato “Ombra”. La decisione riguarda il riconoscimento dell’interesse del Comune nel procedimento legale contro l’imputato. La vicenda si svolge a Brindisi, dove si è tenuta l’udienza di fronte al giudice competente.
BRINDISI - Ieri, martedì 14 aprile 2026, è stata accolta la costituzione di parte civile del Comune di Ostuni nel procedimento penale a carico di un imputato, accusato di aver preso a fucilate il gatto “Ombra”. Respinte le analoghe richieste di quattro associazioni - tre animaliste e una dei.🔗 Leggi su Brindisireport.it
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