In un procedimento riguardante reati fiscali, Lega Coop Lombardia è stata ammessa come parte civile. Il processo riguarda un sistema di cooperative impiegato per l’emissione di fatture false, evidenziando le problematiche legate alla frode fiscale e alla responsabilità delle organizzazioni coinvolte.

Nel processo per reati fiscali scaturito da un sistema di cooperative utilizzato per emettere fatture false, Lega Coop Lombardia è stata ammessa come parte civile. La prima udienza, che si è aperta davanti al Gup di Como Walter Lietti per la scelta dei riti processuali da parte degli imputati, si è conclusa con l’ammissione della parte civile, riconoscendo il danno di immagine creato alle vere cooperative, dal sistema attuato dagli imputati. Affermando così il principio per cui "un ente di rappresentanza generale, può tutelare i propri associati anche di fronte di un reato, in questo caso fiscale, che non le colpiscono direttamente, in quanto la persona offesa direttamente è lo Stato, ma ha riflessi concreti per gli associati che Legacoop rappresenta. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Il sistema di false fatturazioni. Lega Coop Lombardia ammessa parte civile al processo

Approfondimenti su Lega Coop Lombardia

Il 31 agosto 2023, l’orsa Amarena, simbolo del Parco nazionale d’Abruzzo, è stata uccisa con un colpo di fucile.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Ultime notizie su Lega Coop Lombardia

Argomenti discussi: Piacenza, le fatture false dell'imprenditore per i finanziamenti pubblici: Sequestrati 350.000 euro, i sospetti partiti dai movimenti bancari del bar; Azienda piacentina solida solo di facciata: la Finanza scopre riciclaggio di proventi illeciti e fatture false; Il sistema di false fatturazioni. Lega Coop Lombardia ammessa parte civile al processo; L’Oms replica agli Usa: La vostra uscita rende il mondo meno sicuro. Le accuse sono false.

Fatture false per il clan Sarno, scarcerato il complice dei ‘cartieri’Ilario Trojer è stato scarcerato dal Tribunale del Riesame di Firenze, che ha revocato la misura cautelare nei suoi confronti per assenza della ... internapoli.it

Casa delle fatture false: condannati il dominus del sistema e il braccio destroI giudici monzesi hanno inflitto 8 anni e 2 mesi di reclusione a Vincenzo Seidita, 61 anni, residente a Brugherio, ritenuto il dominus del sistema; 7 anni al braccio destro Marco Poma, 50enne ... ilgiorno.it

Bagnari, Lega Coop Romagna: "Diamo atto della grande disponibilità ricevuta dal commissario Curcio e della volontà di dare risposte concrete alle cooperative vittime dell’alluvione" - facebook.com facebook