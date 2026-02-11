Il Movimento 5 Stelle di Taranto ha presentato una mozione al Comune, chiedendo di costituirsi parte civile nel processo “Ambiente Svenduto”. Il consigliere Gregorio Stano ha spinto l’amministrazione a muoversi subito, affinché il Comune possa partecipare attivamente alla vicenda giudiziaria legata alle questioni ambientali della città.

Tarantini Time Quotidiano Il Movimento 5 Stelle Taranto, attraverso una mozione depositata dal Consigliere Comunale Gregorio Stano, impegna formalmente il Sindaco e la Giunta ad attivarsi con urgenza affinché il Comune di Taranto si costituisca parte civile nel processo denominato “Ambiente Svenduto”.?L’iniziativa muove dalla necessità di tutelare legalmente l’ente e la comunità in un procedimento che vede il Comune di Taranto già indicato dalla Procura della Repubblica come “parte offesa”. La costituzione di parte civile non è solo una scelta politica, ma un atto dovuto verso una città che per decenni ha pagato un tributo altissimo in termini ambientali, sociali e sanitari. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it

© Tarantinitime.it - Ambiente Svenduto: Il M5S Taranto chiede al Comune la costituzione di Parte Civile

Vendola rinviato a giudizio nel processo Ambiente Svenduto bis sull'ILVAProcesso Ilva - La prima udienza del nuovo processo di Potenza è stata fissata per il 21 aprile 2026 - Il giudice per le udienze preliminari di Potenza, Francesco Valente, ha accolto le richieste dell ... peacelink.it

Ex Ilva di Taranto, processo ‘Ambiente Svenduto’: Nichi Vendola tra gli imputatiEx Ilva, Nichi Vendola e il processo ‘Ambiente Svenduto’: accuse di disastro ambientale, emissioni nocive e pressioni politiche tra il 1995 e il 2012. notizie.it

CosmoPolismedia. . Taranto, oltre l’ambiente di svenduto c’è molto altro #8febbraio #ilpensierolaterale #ambiente #ambientesvenduto #cosmopolis_media - facebook.com facebook