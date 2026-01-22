Cultura in lutto | è scomparsa la filologa Lucia Bertolini studiosa di Leon Battista Alberti fu docente dell' università d' Annunzio

È venuta a mancare Lucia Bertolini, filologa e docente dell'Università d'Annunzio, nota per i suoi studi su Leon Battista Alberti e la tradizione umanistica. Con 71 anni, la sua scomparsa rappresenta una perdita importante per il campo degli studi filologici italiani. La sua figura ha contribuito in modo significativo alla valorizzazione della cultura e della letteratura rinascimentale.

È scomparsa all'età di 71 anni la filologa Lucia Bertolini, punto di riferimento riconosciuto negli studi di filologia italiana, in particolare per la tradizione umanistica e per l'opera di Leon Battista Alberti. Ne dà notizia l'Accademia della Crusca, che la ricorda come "studiosa di.

