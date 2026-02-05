Frosinone in lutto per la scomparsa di Antonio Liburdi Torchiolino

La città di Frosinone piange la scomparsa di Antonio Liburdi, conosciuto da tutti come “Torchiolino”. Era una figura molto amata e rispettata, che ha lasciato un segno profondo tra amici e conoscenti. La notizia della sua morte ha sconvolto l’intera comunità, che si stringe intorno alla famiglia in questo momento difficile.

Aveva 64 anni. Volto storico delle bancarelle cittadine e tifoso simbolo del Frosinone Calcio, era molto legato alla Curva Nord. Venerdì i funerali alla Sacra Famiglia Frosinone è in lutto per la scomparsa di Antonio Liburdi, per tutti semplicemente “Torchiolino”, figura conosciutissima e amata in città. La notizia della sua morte, avvenuta all’età di 64 anni nella propria abitazione, si è diffusa rapidamente provocando dolore e profonda commozione. Torchiolino non era soltanto un volto familiare delle bancarelle cittadine – dove almeno una volta tutti i frusinati hanno acquistato qualcosa – ma rappresentava un pezzo autentico della storia popolare di Frosinone.🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

Approfondimenti su Frosinone Lutizzo

L'ASL di Frosinone esprime il proprio cordoglio per la scomparsa del dottor Roberto De Vivo, figura di rilievo nel settore sanitario locale.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ultime notizie su Frosinone Lutizzo

Argomenti discussi: Frosinone, choc per la morte di Fabiana Tortolani: attesa per l'autopsia sulla salma della titolare del bar Ricci; L’ultimo saluto a Francesco, domani a Trivigliano i funerali del 15enne morto in bici; Avellino-Frosinone: al Via la Prevendita Biglietti per la 24ª Giornata di Serie BKT; SONNINO | Incidente sulla Frosinone-Mare: muore Augusta Grimaldi residente a Priverno.

Frosinone, mondo forense in lutto: addio all'avvocato e giudice onorario Federica Cellitti di FerentinoLutto nel mondo forense della provincia di Frosinone. Oggi, presso l'ospedale Sant'Andrea di Roma, è venuta a mancare l'avvocato Federica Cellitti. Originaria di Ferentino e poco più che cinquantenne, ... ilmessaggero.it

Benedizione degli animali – Festa di Sant’Antonio Abate Oggi, nel nostro Santuario, abbiamo vissuto un momento speciale in occasione della festa di Sant’Antonio Abate, con la tradizionale benedizione degli animali Affidiamo all’intercessione di Sa facebook