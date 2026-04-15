Frosinone Francesca Bullet in Accademia per Diari di viaggio
Il 23 aprile all'Accademia di Belle Arti di Frosinone si svolgerà un incontro con Francesca Bullet, fotografa specializzata in immagini naturalistiche. L’evento, intitolato
Diario di viaggio torna all' Accademia di Belle Arti di Frosinone!Il 23 aprile si terrà l'incontro con Francesca Bullet, wildlife photographer, per un appuntamento dedicato al racconto per immagini e all’esperienza sul campo.Dopo due anni, la fotografa torna in Accademia per aggiornarci sui suoi.🔗 Leggi su Frosinonetoday.it
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