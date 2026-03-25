FrontPage | Guerra in Iran Usa in crisi nera

Il Pentagono ha richiesto un budget molto elevato per proseguire le operazioni militari contro Teheran. La richiesta finanziaria ha generato dibattiti all’interno del governo statunitense, mentre le autorità militari hanno sottolineato la necessità di risorse aggiuntive per mantenere le attività in corso. La situazione ha suscitato preoccupazioni tra gli alleati e ha alimentato le tensioni internazionali nella regione.

Il Pentagono ha chiesto una cifra astronomica per continuare le operazioni contro Teheran. Nonostante i proclami di una «vittoria militare», la realtà parla di scorte di munizioni al limite e di una difesa costretta a usare missili da milioni di dollari per abbattere droni iraniani da poche migliaia. È sostenibile? Il presidente del Senato Ignazio La Russa ha incontrato a Palazzo Giustiniani Catherine Birmingham e Nathan Trevallion, genitori della cosiddetta «famiglia del bosco». Israele tira dritto. I funzionari dello Stato ebraico, interpellati da Reuters, sembrano non scommettere un centesimo sulle possibili trattative tra Donald Trump e almeno un pezzo di classe dirigente iraniana. 🔗 Leggi su Laverita.info

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