House of the Dragon | la serie si concluderà con la stagione 4

La serie House of the Dragon si concluderà con la quarta stagione. Il CEO di HBO ha confermato che non ci saranno altri episodi oltre questa, confermando la fine della storia dei Targaryen. Per ora, i fan possono aspettarsi gli ultimi sviluppi di questa saga ambientata nel mondo di Westeros.

Il CEO di HBO ha confermato i progetti relativi alla serie spinoff de Il Trono di Spade che racconta la storia della famiglia Targaryen. House of the Dragon sembra destinato a concludersi con gli episodi della stagione 4. Casey Bloys, a capo di HBO, ha infatti confermato che lo spinoff prequel della serie cult Il Trono di Spade dovrebbe concludersi con gli episodi di cui è stata recentemente annunciata la produzione. La conferma della chiusura di House of the Dragon Il CEO della tv via cavo, 'casa' dei progetti tratti dai romanzi di George R.R. Martin, ha parlato del futuro di House of the Dragon rispondendo a una domanda specifica sulla possibile conclusione con la quarta stagione. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

Approfondimenti su House of the Dragon Serie

House of the Dragon Ending Confirmed! Season 4 Is the Final Season #shorts

Ultime notizie su House of the Dragon Serie

House of the Dragon's Final Season Confirmed by HBOIt’s still unclear when House of the Dragon Season 3 will come out, but we now know when the show will come to an end. When will House of the Dragon end? Speaking to Deadline in a recent interview, ... msn.com

