Frode sui crediti d' imposta fantasma condannato a cinque anni e mezzo Massimiliano Sciava
Dopo un'indagine durata cinque anni, si conclude il procedimento giudiziario legato a un'importante frode fiscale. La vicenda riguarda crediti d'imposta inesistenti e ha portato alla condanna di un uomo a cinque anni e mezzo di reclusione. Si tratta di uno dei casi più complessi e rilevanti nel panorama delle frodi fiscali scoperto nel paese. La sentenza definitiva mette fine a un lungo iter giudiziario.
A distanza di cinque anni dai primi accertamenti, si chiude in via definitiva il cerchio giudiziario attorno a una delle più complesse e imponenti frodi fiscali scoperte sul nostro territorio. La sentenza di condanna è infatti divenuta irrevocabile per Massimiliano Sciava, cinquantaseienne.🔗 Leggi su Modenatoday.it
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