Frode sui crediti d' imposta fantasma condannato a cinque anni e mezzo Massimiliano Sciava

Dopo un'indagine durata cinque anni, si conclude il procedimento giudiziario legato a un'importante frode fiscale. La vicenda riguarda crediti d'imposta inesistenti e ha portato alla condanna di un uomo a cinque anni e mezzo di reclusione. Si tratta di uno dei casi più complessi e rilevanti nel panorama delle frodi fiscali scoperto nel paese. La sentenza definitiva mette fine a un lungo iter giudiziario.