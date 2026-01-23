Truffa sui crediti d’imposta e corsi di formazione fantasma | la Procura chiede l’estradizione del proprietario del Cittadino Davide Erba

La Procura di Milano ha chiesto l'estradizione di Davide Erba, proprietario de

Monza, 23 Gennaio 2026 – Sarà la Procura Generale di Milano a chiedere al Ministero della Giustizia l'estradizione per Davide Erba, l'imprenditore 45enne proprietario dello storico bisettimanale monzese "Il Cittadino", residente a Biassono, ma da anni trasferito a Dubai, colpito da un mandato di arresto del Tribunale di Monza per indebita compensazione di crediti di imposta su fantomatici corsi di formazione fantasma. Con lui sono accusati due consulenti fiscali, il commercialista Lorenzo Rigoni, 42 anni e l'avvocato Diego Zerri, 59 anni, finiti agli arresti domiciliari perché accusati di avere consentito a una quindicina di imprenditori con questo sistema di frodare il Fisco per oltre 4 milioni di euro. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

Crediti d'imposta fittizi: arrestato Davide Erba, proprietario del Cittadino. Ai domiciliari due consulenti fiscali

