Frode fiscale e riciclaggio | maxi confisca da 37 milioni di euro per un imprenditore e un commercialista

Un’indagine ha portato alla confisca di 37 milioni di euro a carico di un imprenditore e un commercialista coinvolti in frode fiscale e riciclaggio. L’indagine ha evidenziato l’uso di società interinali senza autorizzazione, contributi non versati e crediti inesistenti. Questa operazione si inserisce in un contesto di contrasto alle pratiche illecite nel settore economico, evidenziando l’importanza della legalità e della trasparenza nelle attività commerciali.

Il provvedimento della guardia di finanza. Scoperte società che offrivano lavoratori senza pagare contributi e guadagni reinvestiti in beni di lusso Società interinali che offrivano lavoratori senza averne titoli, contributi non pagati e crediti inesistenti. La guardia di finanza - nei giorni scorsi - ha confiscato beni per un valore di 37 milioni di euro. Un provvedimento che ha riguardato un imprenditore e un commercialista di Anzio, con i militari che hanno eseguito un decreto emesso dalla Corte di appello di Roma, in attuazione di una sentenza definitiva della Corte di cassazione. Si tratta dell'esito di un'indagine (datata 2021) effettuata dalle fiamme gialle della Compagnia di Nettuno e che aveva coinvolto complessivamente oltre 40 persone, indagate a vario titolo per associazione a delinquere, frode fiscale, emissione e utilizzo di fatture per operazioni inesistenti, indebita compensazione di crediti d’imposta, riciclaggio e autoriciclaggio.🔗 Leggi su Romatoday.it

Frode fiscale e riciclaggio, confisca da 37 milioni: colpiti due imprenditori di AnzioDue imprenditori di Anzio sono stati coinvolti in un’operazione delle Fiamme Gialle, che ha portato alla confisca di beni per circa 37 milioni di euro.

Maxi confisca da 37 milioni: colpita una rete di frode fiscale nel LazioNella provincia di Roma, la Guardia di Finanza ha eseguito una confisca patrimoniale da 37 milioni di euro nei confronti di un imprenditore e di un commercialista di Anzio, nell’ambito di un’operazione contro una rete di frode fiscale.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Argomenti discussi: Azienda piacentina solida solo di facciata: la Finanza scopre riciclaggio di proventi illeciti e fatture false; Truffa sui finanziamenti pubblici e riciclaggio: sequestrati oltre 350 mila euro a un imprenditore piacentino; Truffe dell’asfalto: altri 14 arresti e sequestri per 19 milioni; La rete di società per evadere le tasse, condannato a 10 anni e 8 mesi il re dei surgelati Salvatore Vetrano.

Frode fiscale e riciclaggio, confisca da 37 milioni: colpiti due imprenditori di AnzioAnzio, 23 gennaio 2026 – I Finanzieri del Comando Provinciale di Roma hanno eseguito un decreto emesso dalla Corte d’Appello di Roma, in attuazione di una sentenza definitiva della Corte di Cassazione ... ilfaroonline.it

IL VIDEO | Frode fiscale: scatta la confisca da 37 milioni di euroLe indagini della guardia i finanza che ha dato esecuzione al provvedimento emesso nei confronti di un imprenditore e di un commercialista di Anzio ... latinatoday.it

Inchiesta che aveva coinvolto oltre 40 persone indagate a vario titolo per associazione a delinquere, frode fiscale, emissione e utilizzo di fatture per operazioni inesistenti - facebook.com facebook

Frode fiscale, condannato a oltre 10 anni il 're dei surgelati'. Disposte confische per oltre 20 milioni, oltre a quote società e orologi preziosi #ANSA x.com