Fresh Frozen cos’è la nuova droga sequestrata a Bologna

A Bologna sono stati sequestrati circa 20 grammi di sostanze stupefacenti, tra cui marijuana, hashish e una nuova droga chiamata ‘Fresh Frozen’, che si tratta di hashish congelato. L’intervento è stato effettuato dalla polizia locale, che ha fermato un soggetto intento a custodire la droga. La scoperta riguarda anche una sostanza sconosciuta fino a ora, denominata appunto ‘Fresh Frozen’, che si aggiunge alle droghe più comunemente trovate sul mercato locale.

Bologna, 15 aprile 2026 – Marijuana, hashish e anche ‘ Fresh Frozen ’ (hashish congelato), per un totale di circa 20 grammi. Poi, bilancini di precisione e altro materiale per il confezionamento. Questo è ciò che i carabinieri del Nucleo Operativo della compagnia Bologna Borgo Panigale hanno trovato all'interno dell'abitazione di un uomo, 33 anni e cittadino italiano, arrestato per detenzione di sostanze stupefacenti. La perquisizione in casa: ferito un carabiniere. La perquisizione è stata molto movimentata, a tratti anche violenta: un carabiniere è stato infatti ferito non dall'uomo, a causa del quale è scattato il controllo, bensì dalla madre.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Fresh Frozen, cos’è la nuova droga sequestrata a Bologna Notizie correlate Perugia, la nuova apertura: Brt inaugura il servizio freshBrt annuncia il nuovo hub Fresh, centro operativo per la consegna di prodotti alimentari freschi a Perugia. Scampia, Napoli: blitz contro la droga, sequestrata cocaina e un arresto effettuato.Scampia, Napoli: blitz contro la droga, sequestrata cocaina e un arresto effettuato.