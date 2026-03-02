Perugia la nuova apertura | Brt inaugura il servizio fresh

A Perugia, Brt ha aperto un nuovo centro operativo chiamato Fresh, dedicato alla consegna di prodotti alimentari freschi. La struttura rappresenta un punto di riferimento per le consegne in città e si inserisce tra gli ultimi sviluppi del settore della logistica alimentare. La nuova apertura è stata comunicata ufficialmente dall'azienda, che ha annunciato l'inizio delle attività presso il centro.

Brt annuncia il nuovo hub Fresh, centro operativo per la consegna di prodotti alimentari freschi a Perugia.La nuova filiale Fresh, si legge nella nota, "ubicata all'interno dell'attuale sede di Perugia, è strutturalmente in linea con le altre già attive ed è dotata di una cella di 120 mq, con più motori