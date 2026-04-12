A Scampia, quartiere di Napoli, le forze dell'ordine hanno eseguito un'operazione antidroga che ha portato al sequestro di diverse dosi di cocaina e all'arresto di una persona. Durante le perquisizioni domiciliari sono stati trovati ulteriori quantitativi di sostanze stupefacenti. L'intervento si inserisce in un'azione più ampia volta a contrastare il traffico illecito nella zona.

"> Perquisizioni Domiciliari a Scampia: Scoperta Importante nella Lotta alla Droga. Napoli. La polizia ha avviato un’operazione di grande rilevanza nel quartiere Scampia, dove sono state effettuate perquisizioni domiciliari in due abitazioni e in un box auto. L’intervento è stato motivato da informazioni raccolte dalle forze dell’ordine, che hanno portato a ritenere che all’interno di questi luoghi si potesse trovare un importante quantitativo di sostanze stupefacenti. L’operazione, condotta dalla squadra mobile e dal commissariato di Scampia, ha avuto esito positivo, sottolineando l’impegno costante delle autorità nel contrastare il traffico di droga nella zona.🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Scampia, Napoli: blitz contro la droga, sequestrata cocaina e un arresto effettuato.

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