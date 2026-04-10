Forza Italia incontro Marina Berlusconi-Tajani | Barelli verso sottosegretario a Mimit o Cultura al suo posto Costa – RUMOR

A Milano si è svolto un incontro a pranzo tra Marina Berlusconi e il segretario del partito. Durante l'incontro si è discusso di possibili nomine per le future cariche politiche. Tra le ipotesi circolate, ci sono nomi pronti a ricoprire ruoli di sottosegretario in diversi ministeri o a sostituire figure attuali. La riunione ha coinvolto anche altri esponenti del partito, senza comunicati ufficiali sui risultati.

Il vertice, fissato per l’ora di pranzo nel centro di Milano, vede protagonisti Marina Berlusconi e il segretario Antonio Tajani. All’incontro partecipano anche Pier Silvio Berlusconi, Gianni Letta e la detentrice delle fideiussioni del partito Al via l’incontro ad ora di pranzo tra Marina Be. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

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Forza Italia, Barelli verso dimissioni da Capogruppo spinto da Tajani e Marina Berlusconi, in pole Costa, poi Pittalis e OrsiniLa questione dovrebbe essere affrontata nell’incontro di vertice tra Antonio Tajani e Marina Berlusconi - che nel frattempo sta preparando la discesa...

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Il centrodestra, all'opposizione, si divide sulla revoca della cittadinanza onoraria a Benito Mussolini. Succede a Carpi dove la delibera approvata dal consiglio comunale era stata proposta con una mozione dall'unico consigliere capogruppo di Forza Italia. Mo - facebook.com facebook

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