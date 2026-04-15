Freddie Mercury | a Porcari un tributo musicale agli 80 anni del mito

Sabato 18 aprile alle 17:00, presso la Fondazione Giuseppe Lazzareschi, si terrà un evento musicale in ricordo di Freddie Mercury, in occasione del suo ottantesimo anniversario. La manifestazione è dedicata alla figura del cantante, noto per il suo ruolo nei Queen e per la carriera solista. L’evento si svolgerà a Porcari e vedrà la partecipazione di musicisti che renderanno omaggio al celebre artista.

Sabato 18 aprile, alle ore 17:00, la Fondazione Giuseppe Lazzareschi ospiterà un evento dedicato alla memoria di Freddie Mercury, in occasione dell’ottantesimo anniversario della sua nascita. L’appuntamento a Porcari vedrà la partecipazione di ospiti illustri tra cui il doppiatore Stefano Sperduti, il giornalista Luca Garrò e i musicisti Massimiliano Salani e Kefa, con un momento conviviale offerto dalla pasticceria Toschi. Il percorso celebrativo che si terrà presso la sede della Fondazione punta a restituire la dimensione umana e artistica di Farrokh Bulsara, l’artista nato ottant’anni fa a Zanzibar e divenuto l’icona mondiale legata ai Queen.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Freddie Mercury: a Porcari un tributo musicale agli 80 anni del mito Il mito di Freddie Mercury rivive sul palco: grande concerto tributo il 12 febbraio 2026Il prossimo 12 febbraio 2026, alle ore 20:00, il prestigioso teatro Shalom dei Padri Carmelitani, a Mesagne, diventerà la cornice di un evento... Leggi anche: Fondazione Lazzareschi celebra Freddie Mercury e i suoi ottant’anni