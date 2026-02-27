Kuurne-Bruxelles-Kuurne 2026 | il percorso ai raggi X Tredici i muri da affrontare con un finale incerto

Domenica 1 marzo si svolgerà la 78esima edizione della Kuurne-Bruxelles-Kuurne, una delle classiche del ciclismo fiammingo. La gara prevede un percorso che include 13 muri da scalare, con un finale che potrebbe riservare sorprese. I ciclisti si preparano ad affrontare questa corsa che si svolge lungo strade aperte e tratti impegnativi, tra salite e rettilinei.

Domenica 1 marzo è in programma la Kuurne-Bruxelles-Kuurne 2026, corsa fiamminga giunta quest’anno alla sua 78esima edizione. Si apre infatti in questo fine settimana la grande stagione delle Classiche del nord, con il ritorno del grande spettacolo sul pavé. La corsa in linea belga, l’anno scorso conquistata da Jasper Philipsen, continua ad essere un test molto importante per i grandi interpreti delle gare di un giorno. Il percorso della Kuurne-Burxelles-Kuurne rimarca quello dell’edizione precedente, con la classica partenza a Kortrijk (il chilometro 0 sarà posto a Kuurne) ed il ritorno dopo 194,9 chilometri sempre impegnativi. I corridori dovranno in totale affrontate cinque settori in pavé e tredici muri, tutti concentrati nei primi tre quarti della corsa. 🔗 Leggi su Oasport.it

Het Nieuwsblad: via alle classiche del pavè, il percorso e la programmazione tvLa Het Nieuwsblad sarà trasmessa in diretta dai canali Eurosport e dalle piattaforme Diuscovery Plus e HBO Max a partire dalle 13.30 di sabato 28 febbraio. it.blastingnews.com

Soudal Quick-Step, Jasper Stuyven salta Omloop Nieuwsblad e Kuurne-Bruxelles-Kuurne x.com