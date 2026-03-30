Il Giro delle Fiandre 2026 si avvicina, con la corsa principale prevista per il prossimo aprile. Mercoledì 1 aprile si svolgerà una gara di preparazione che attraversa le Fiandre, con dodici muri da affrontare prima dell’arrivo a Waregem. L’evento fungerà da verifica in vista della classica, offrendo ai team un’anteprima delle sfide che li attendono sulla strada.

In attesa del grande appuntamento con il Giro delle Fiandre, seconda Monumento della stagione, mercoledì 1 aprile andrà in scena un significato test. Si correrà infatti Attraverso le Fiandre 2026, corsa in linea giunta quest’anno alla sua ottantesima edizione. Sarà una vera e propria anticipazione di quello che ci aspetterà domenica 5 aprile quando andrà in scena la Classica del Nord. Nonostante varie modifiche, la corsa belga mantiene la sua ossatura. Classica partenza da Roeselare ed arrivo a Waregem dopo un totale di 184.6 chilometri. Dopo i primi 40 chilometri pianeggianti e senza difficoltà, i corridori affronteranno la prima novità di questa edizione, la Hellestraat (1. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Attraverso le Fiandre 2026: il percorso ai raggi X. Dodici muri da superare per il classico arrivo a Waregem

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